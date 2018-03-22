دعبس يهاجم مرتضى: ايه لزوم الزعيق والصويت كل يوم؟

22 مارس 2018 - 08:57 ص

شن لؤي دعبس - رئيس اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين - هجومًا حادًا على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ، على خلفية هجوم الأخير على وزير الرياضة خالد عبد العزيز .



وقال "دعبس" في لقاء مع برنامج "كورة بلدنا" : "لما تيجي تتكلم يبقى تتكلم على أساس إن دة منصب في الدولة .. ايه لزوم الزعيق والصويت اللي بتعمله كل يوم .. هو أنت مش واثق من نفسك ولا ايه؟".



وأضاف: "المفروض تسهل على اللجنة المرسلة من وزارة الشباب والرياضة عشان تقوم بشغلها .. ما يمكن أنت تطلع صح ووقتها نبقى نعملك تمثال".



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