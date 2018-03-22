» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الخميس 21 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 36

وسط الدلتا 19 35

الإسكندرية 16 33

بلطيم 16 34

مطروح 18 35

السلوم 21 36

سيوة 15 37

بورسعيد 18 31

دمياط 18 30

العريش 11 33

رفح 10 32

الإسماعيلية 14 36

السويس 15 36

رأس سدر 15 30

نخل 08 34

نويبع 22 32

طابا 12 33

كاترين 14 29

الطور 18 31

شرم الشيخ 22 32

الغردقة 19 32

مرسى علم 20 33

الفيوم 19 36

بنى سويف 19 36

المنيا 18 36

أسيوط 17 37

سوهاج 18 37

قنا 19 37

الأقصر 19 38

أسوان 22 39

أبو سمبل 21 38

الوادى الجديد 19 37

شلاتين 21 32

أبو رماد 22 31

رأس حدربة 23 30

حلايب 23 30


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