الزمر : البشري فاجأني بهذا الأمرعن الإخوان

22 مارس 2018 - 09:28 ص

قال طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق إنه تعوّد أثناء سنوات الثورة أن يسأل شيخ القضاة والمفكرين المستشار طارق البشري فيما يستجد على الساحة التشريعية والدستورية ، خاصة أنها كانت مدخلا لكثير من الجدل في مسار ثورة يناير ، بحسب قوله.

وأضاف علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما زلت أذكر أنه فاجأني مرة ، وهو يسألني مستنكرا: لماذا لا يسأل الاخوان مثلكم في هذه القضايا الهامة؟!

وتعجب الزمر من سؤاله قائلا: كنت أتصور أنهم يستشيرونه في كل ذلك فقلت له: الحقيقة أنهم أولى منا بالسؤال فنحن نسأل لكي نبصر الشارع ، بينما هم يجب أن يسألوا لأنهم في صدارة الدولة ومسئولية الحكم .