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بـ"العراق "..

داعش يقتل 4 عناصر أمنية غربي الأنبار

عرب وعالم

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وكالات

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محافظة الأنبار العراقية

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس، بأن 4 أفراد من حرس الحدود قتلوا بكمين نصبه تنظيم داعش غربي المحافظة، 108 كلم غرب بغداد.

وأكد المصدر أن "أربعة أفراد من حرس الحدود وقعوا بكمين لداعش على الطريق الدولي السريع قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن غربي الأنبار".

وأضاف أن "التنظيم هاجم العجلات الخاصة بأفراد حرس الحدود بأسلحة مختلفة خلال نزولهم مجازين على الطريق الدولي السريع، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً". وفقا لموقع "السومرية نيوز"،

يذكر أن القوات الأمنية تمسك الطريق الدولي السريع غربي الأنبار، فيما تنشط بعض العناصر الإرهابية على جانبي الطريق ويشنون بين الحين والآخر هجمات على قوات الجيش وحرس الحدود.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 21 ديسمبر الماضي إنهاء وجود داعش عسكرياً في العراق، فإنه لا تزال هناك عناصر من التنظيم تشن هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.


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