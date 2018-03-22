الدولة لديها روشتة لاحتضان العائدين من تركيا

22 مارس 2018 - 09:49 ص

قال الناشط القبطي رامي جان إن هناك من يريد إغلاق الباب أمام عوده المصريين في تركيا ، ولكن واقع الأمر أن الدوله تريد تطبيق سياسة الاحتواء.

واضاف علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لذا كان الاجتماع مع أحد أجهزة الدولة واضحا بأن ما تريده مصر هي روشتة لعودة المصريين لا ترويعهم أو اخافتهم لذا لا تستمعوا لما يتم الترويج له" .

وتابع قائلا : مرة أخري أريد التأكيد بأنه لا وجود لأي أعمال انتقامية من أجهزة الدولة أو الأجهزة الأمنية بل علي العكس تماماً قيل لي نصا: ".. انتم تم استخدامكم فقط و أهلا بك في بيتك ".