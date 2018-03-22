الإخوان تلقوا تمويلات من ألمانيا

22 مارس 2018 - 10:43 ص

قال الكاتب الصحفي عثمان ميرغني إن العلاقة بين الغرب و«الإخوان المسلمين» بشكل خاص، وحركات الإسلام السياسي بشكل عام، كانت دائماً ملتبسة ومعقدة، جلها في السر وفي الاجتماعات المغلقة وبرقيات أجهزة الاستخبارات والسفارات، وقليل منها في العلن.

وفي مقال له نشر اليوم الخميس بالشرق الأوسط يقول إنه بعد تسعة عقود على إنشاء تنظيم «الإخوان»، مرت خلالها العلاقة بين الغرب والتنظيم بفروعه المختلفة بمنعطفات كثيرة، تركت بصماتها على المنطقة العربية بشكل خاص.

وأضاف أن جامعة «هارفارد»، أصدرت الشهر الماضي كتابا بعنوان «الإخوان المسلمون والغرب... تاريخ العداوة والتواصل»، من تأليف أكاديمي بريطاني هو الدكتور مارتن فرمبتون، أستاذ التاريخ في جامعة «كوين ماري» ، والذي سعى بالبحث في مئات التقارير والوثائق والمراجع، لإلقاء الضوء على هذه العلاقة الملتبسة والغامضة، منذ الثلاثينات من القرن الماضي، أي بعد سنوات قليلة من إنشاء التنظيم. ويحتوي الكتاب على معلومات بعضها مثير حول تاريخ هذه العلاقة والمراحل التي مرت بها، من بداياتها وحتى عام 2010.

وأشار إلي أن الأمر الواضح للكاتب، والذي يتكرر في كثير من الوثائق، هو الالتباس في العلاقة وتعقيداتها، إضافة إلى التناقض في نظرة الغرب؛ خصوصاً بريطانيا والولايات المتحدة، لـ«الإخوان» والحركات الإسلامية المنبثقة عن فكرهم، بين اعتبارهم حركات «ظلامية منغلقة» ومصدر خطر، وبين التعامل معهم لتحقيق منافع ومصالح، أو كأمر واقع، باعتبارهم رقماً في الساحة لا يمكن غض الطرف عنه، على الرغم من الشكوك في شعاراتهم عن الديمقراطية.

وأكد أن الغرب سعى منذ بداية التواصل مع «الإخوان» إلى استخدامهم لمواجهة وإضعاف حركات أخرى، مثلما حدث في الثلاثينات من القرن الماضي، عندما فكر الإنجليز في أنهم يمكن أن يستخدموا التنظيم لإضعاف الأحزاب والشخصيات التي تكافح الاحتلال البريطاني آنذاك.

كما أنهم سعوا في فترة لاحقة لتحييدهم عندما تخوفوا من تعاطفهم مع دول المحور في فترة الحرب العالمية الثانية ، مضيفا أن الكاتب يشير إلى تقارير لوزارة الخارجية البريطانية آنذاك، تتحدث عن أن «الإخوان» تلقوا أموالاً من ألمانيا، ما أثار قلق لندن؛ خصوصاً أن جيوش دول المحور كانت تقترب من مصر.