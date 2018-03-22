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الكونجرس يخصص 250 مليون دولار لمواجهة "النفوذ الروسي"

عرب وعالم

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

وكالات

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يعتزم الكونجرس الأمريكي تخصيص 250 مليون دولار "لمواجهة النفوذ الروسي"، وفقا لمشروع الميزانية الأمريكية لعام 2018، الذي عُمم بعد توافق الحزبين الديمقراطي والجمهوري عليه.

وجاء في مشروع الموازنة الأمريكية، "ينبغي تخصيص ما لا يقل عن 250 مليون دولار لصندوق مواجهة النفوذ الروسي.. وبرامج لتعزيز قدرات قوات إنفاذ القانون والأمن في أوروبا وأوراسيا، وكذلك لتعزيز التعاون الأمني ??بين هذه البلدان والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وستخصص هذه الأموال لـ"برامج تعزيز الديمقراطية في روسيا"، كما مدد الكونجرس الحظر على المساعدات المالية إلى الاتحاد الروسي، وكذلك الحظر على تعاون البنتاجون مع شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة، وفرض قيود على مواد أخرى للتعاون مع روسيا.

وبعد إقرار هذه الميزانية من قبل مجلسي الكونجرس، يجب إحالتها للبيت الأبيض كي يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس دونالد ترامب.



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