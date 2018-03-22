قرار جمهوري بإعفاء " الخولي وعبد الباسط"

22 مارس 2018 - 11:28 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بإعفاء محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، ونائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي من منصبيهما.

وجاء قرار إعفاء المسؤولين اعلى خلفية تهم تتعلق بفساد مالي وتلقى رشاوى مالية ، وفقا لسكاي نيوز الإخبارية.

وكانت هيئة الرقابة المالية كشفت عن تورطهما في قضايا فساد، حيث يخضع المسؤولان للمحاكمة حاليا.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبد الباسط، ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد وفي يناير الماضي ، حيث أمر النائب العام ، بإحالة الثلاثة المحافظ وشخصين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة.

وأشار قرار الإحالة للمحاكمة إلي اتهام عبد الباسط "بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر".