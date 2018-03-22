إغراءات بالجملة لليفربول من الريال لضم "صلاح"

22 مارس 2018 - 11:34 ص

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التقدم بعرض رسمي لنادي ليفربول الإسباني لضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف "الريدز".

وقالت موقع "hitc"، أن ريال مدريد رصد 130 مليون جنيه إسترلينى، ما يوازى 150 مليون يورو، بجانب الاستغناء عن لاعبه لوكاس فاسكيز لنادى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

وأضاف، "ليفربول سيواجه مهمة شاقة الصيف المقبل للحفاظ على محمد صلاح، خاصة أمام ريال مدريد، موافقة ليفربول على رحيل اللاعب المصرى ستكون بمثابة رسالة ضعف جديدة لأندية قارة أوروبا بعد رحيل كوتينيو إلى برشلونة الإسبانى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى أقرب منافسيه.