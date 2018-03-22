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أحمد موسى: أقترح عمل هذا الشيء للناخبين

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إيمان هاني

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أكد الإعلامي أحمد موسى عن وجود مشكلة في اللجان الانتخابية تواجه بعص الناخبين بعد تغيير أسماء المدارس، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة أخرى تخص تغيير المدارس أيضًا، ولكنها موجودة في القاهرة والجيزة.

وطالب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية"صدى البلد"، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، بضرورة توفير وسيلة للإعلان عن مقر اللجان للمواطنين في الانتخابات الرئاسية، وتحديد مكان مقر كل لجنة.

واقترح الإعلامي، عمل خرائط أو عناوين بأماكن اللجان الانتخابية وتوضيح الاسم الجديد والقديم للمدرسة، منوهًا بأن القاهرة الأكثر تضررًا من هذا الأمر.

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