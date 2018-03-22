ماهر: ظهور داعش جاء لغزو أمريكا للعراق

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احمد ماهر

قال الناشط السياسي أحمد ماهر وعضو حركة 6 أبريل، إن ظهور داعش جاء نتيجة غزو واحتلال أمريكا للعراق من 15 عامًا.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "زى الأيام دي من 15سنة، كانت مظاهرات ميدان التحرير ضد ضرب العراق".

وتابع: "كان أول احتكاك ليا بالعمل السياسي الاحتجاجي، ناس كتير زيي نزلت بشكل تلقائي اليوم ده بدون انتماء لحزب أو تيار".

وأردف ماهر قائلًا: "الفوضي الحالية في المنطقة وظهور داعش حاليا كانوا نتيجة أساسية لاحتلال العراق من 15سنة".

وأشار "ماهر"، الزرقاوى وتمدد تنظيم القاعدة في العراق لمواجهة الاحتلال الأمريكي بالإضافة لبقايا جيش صدام ثم العشائر السنية ومن تم اضطهاده من قِبل الميليشيات الشيعية الإيرانية هم أساس ونواة ما أطلق عليه داعش.

وأكد أن احتلال العراق كان نتيجة لمغامرات ديكتاتور مجنون، أضعف بلده وأهدر مواردها، واعتقد إنه إله خالد وأدخل شعبه لمغامرات مجنونة زي الحرب علي إيران وزي احتلال الكويت وتهديد كل دول المنطقة.

واختتم تدوينته بقوله: "ضرب العراق كان جريمة. العالم كله بيعاني من آثارها لغاية النهاردة".

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