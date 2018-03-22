مباريات "الأهلي" تحظى باهتمام يفوق "الرئاسية"

22 مارس 2018 - 12:45 م

ذكرت صحيفة "دير شتاندارد" النمساوية، أن أى مباراة لكرة القدم المصرية، لاسيما مباريات النادي الأهلي، تحظي باهتمام أكبر من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أنه لا عجب من ذلك الأمر لأن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع المقبل باتت مضمونة لعدم وجود خصوم ضده.

وأضافت، في تقريرها، أنه حتى الرئيس "السيسى" نفسه لا يساهم بشىء لافت، من شانه أن يجعل الانتخابات أكثر إثارة، فقد اكتفى بنفس الرسائل القليلة التي وجهها للشعب المصري، كما فعل قبل أربع سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن محاربة الإرهاب واستعادة الأمن، وتعزيز الاقتصاد وزيادة الازدهار لشرائح أوسع من السكان، هي أبرز أولويات الرئيس "السيسى".

الإصلاحات الاقتصادية

في الأيام القليلة الماضية قبل الانتخابات، تم تصميم حملات انتخابية للرئيس الخالي، حاولت تسليط الضوء على إنجازات الرئيس، من بناء طرق وجسور، بجانب محطات الطاقة، وحقول الغاز الجديدة، بالإضافة إلى وضع الأسس لمدن جديدة.

علاوة على ذلك، وصفت الصحيفة "العاصمة الإدارية الجديدة " بالمشروع الذي ينقل مصر إلى الحداثة، حيث يتم التخطيط لدخول الوزارات الأولى في غضون بضعة أشهر.

أما بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، تم بناء مئات الآلاف من المنازل في وقت قياسي، مثل هذه المشاريع الكبرى خلقت عشرات الآلاف من فرص العمل، كما انخفض معدل البطالة في هذا العام من 12.4 إلى 11.3- لهذا التطور جعل أدنى قيمة منذ ديسمبر عام 2010

الثناء واللوم

ونوهت الصحيفة بأن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تجني ثمارها بعد سنين من التقشف، فالآن، معدلات التضخم تنخفض باستمرار، أما معدلات النمو فزادت بأكثر من 5%، كما بدأت السياحة تعود إلى المسار الصحيح.

وفي السياق ذاته، امتدحت منظمات عالمية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لكن حذرت من سيطرة بعض الجهات بهذه المشروعات.

وفى مجال مكافحة الإرهاب، أصبح تقييم التنمية أصعب أصلاً: فالقاهرة لا تميز بين الجماعات الإسلامية ، وتصنف جميعها بالإرهابيين.

في حين، وانتقدت الصحيفة ما وصفته بالتقييد على الحريات بمصر، ومفهوم الرئيس المصري بشأن تلك الحقوق الانسيابية.