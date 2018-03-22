  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:50 م
بحث متقدم
صورة الخبر

مباريات "الأهلي" تحظى باهتمام يفوق "الرئاسية"

صلاح

"إسرائيلي" يعرقل انتقال "صلاح" إلى "الريال"

سوق إسرائيلي

«الأكلات الشعبية»..استقطاب جديد لإسرائيل

ايهاب جلال

إيهاب جلال يصدم جماهير الزمالك

السعيد

جمهور الأهلي يهاجم "السعيد" في سويسرا

احمد ماهر

ماهر: ظهور داعش جاء لغزو أمريكا للعراق

عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإنشاء جامعة فرنسية في مصر

نبيل الحلفاوي

هجوم علي " الحلفاوي" بسبب مقارنة السيسي بمانديلا

ن

"حمزة" يوجه رسالة إلي والدة "صلاح"

صلاح

إغراءات بالجملة لليفربول من الريال لضم "صلاح"

أول من هتف "عظمة على عظمة يا ست"..تعرف علي القصة؟

الصفحة الأخيرة

الطحان
الطحان

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

اعتقال زوجين فى أسكتلندا

#

تعرف على مواعيد وملاعب الأسبوع الـ 26 من الدوري المصري

#

"نافعة": مصر تعيش حالة تبادل اتهامات مستمرة

#

ضبط مرتكبي واقعة خطف طالب وتوقيعه على إيصالات بأسيوط

لم يعلم هذا الغرباوى المتأصل فى مدينة طنطا أنه سيكون حديث الجمهور فى كل مكان على مر العصور, إنه الحاج  سعيد الطحان الذى لقب بـ"مجنون أم كلثوم" وهو أول من هتف عبارة "عظمة على عظمة يا ست" لسلطانة الطرب وكوكب الشرق أم كلثوم  فى إحدى حفلاتها قديمًا.

"عظمة على عظمة يا ست", الجملة التى يرددها حتى الآن  الكبار والشباب عندما يستمعون إلى الأناشيد الغنائية لأم كلثوم, فضلاً عن مرافقة هذا الهتاف لعديد من الحفلات على مدار السنوات الطويلة  التى أحيت فيها  احتفالات عديدة, كان يجلس الطحان دائمًا فى المقاعد الأمامية التى  كان ينفق على تذكرتها كثيرًا من أجل الاستماع إلى كوكب الشرق ويهتف بجملته المشهورة.

وفى مايو 2016 , نشر  المنتج السينمائى  والكاتب الصحفى  حسام علوان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  مجموعة من الصور النادرة للطحان, التقطها المصور الأمريكى هوارد سوشورك، فى ستينيات القرن الماضى، لجمهور ومحبى كوكب الشرق أم كلثوم، أثناء غنائها فى الحفلات.

 وأطلقت ألقاب كثيرة على "الطحان" فى وصف إعجابه بكوكب الشرق، منها مهووس أم كلثوم، متيم كوكب الشرق، مجنون سوما، فكان ثرياً يمتلك الكثير من الأعمال ما بين زراعة القطن، والأرز، المطاحن، مصانع منتجات حيوانية، أراض شاسعة من الموالح والخضراوات والفواكه وغيرها, لكنه كان يترك كل التزاماته وأعماله عندما يتم الإعلان عن حفل الست ويتوجه للاستماع لها أينما كانت.

ومن المواقف الحقيقية التى أثرت بحياته نظير عشقه لصوت أم كلثوم, في نهاية الأربعينيات  كان في طريقه لأحد البنوك لصرف مجموعة من الشيكات النقدية مستخدمًا سيارته، وبمروره بجانب مقهى سمع صوت الست تغني في الراديو أغنية "جددت حبك ليه"، فترك السيارة في منتصف الطريق العام ومعه الشيكات ليستمع إلى الأغنية التي مع انشغاله واستمتاعه بها، ضاع منه شيك بـ"30 جنيها"، وكان مبلغا كبيرا في هذا الوقت، وتم حجز السيارة من جانب ضباط المرور بعد أن وجدوها في منتصف الطريق .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة جديدة لـ "الحلفاوي" بسبب تغريداته
» أول من هتف "عظمة على عظمة يا ست"..تعرف علي القصة؟
» تأجير شقة لـ 20 ألف أجنبي..أزمة جديدة تضرب روسيا
» حماس تعتقل المتهم الرئيسي في اغتيال الحمد الله
» كاتبة كويتية: "صلاح" صانع البهجة للعرب
» العثور على مصحف مفخخ فى عفرين
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل 651 جنيهًا
» الورد والخضرة والابتسامة بشرة خير للوالدة المتوفاة
» إسرائيلية تصفع شرطيا تضامنا مع "التميمي"
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» مطرب إسرائيلي يغطي عينه لكي لا يرى النساء

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر