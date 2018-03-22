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إحالة طالب للمحاكمة لاتهامه بقتل والده

قضايا وحوادث

محكمة
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شيماء السيد

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نيابة مدينة نصر

المدرية

أحالت نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، طالبا لاتهامه بقتل والده بعد رفضه إعطاءه مصاريفه الدراسية بمنطقة زهراء مدينة نصر، لمحكمة الجنايات تمهيدًا لمحاكمته.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "جمال م" 59 عامًا، مهندس زراعي، مقتولاً داخل منزله، وتبين من التحقيقات أن هناك خلافات بين المجني عليه ونجله المتهم عقب انفصاله عن والدته، وليلة ارتكاب الجريمة توجه المتهم إلى والده للحصول على تكاليف دراسته، وقدرها 4 آلاف جنيه، وعندما رفض إعطاءه المبلغ سالف الذكر، وتطور الأمر إلى نشوب مشاجرة بينهما، قام على أثرها برطم رأسه عدة مرات في دولاب غرفة النوم، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتقدم المتهم ببلاغ إلى القسم لإخفاء جريمته، حيث زعم أنه عثر على جثة والده وهو في وضع السجود، إلا أن تحريات المباحث أثبتت تورطه بالواقعة.

وبمواجهته بتحريات المباحث، اعترف بارتكاب جريمته، مبررا أن والده كان دائم الشجار مع والدته، وقام بالتشهير بها بعد انفصالها، وأسفرت المعاينة الأولية، بوجود كدمة أسفل العين اليسرى، نتيجة تعرضه للضرب على رأسه.

وكانت نيابة مدينة نصر الجزئية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس طالب "علاء الدين.ج"، 23 سنة طالب بمعهد اللغات والترجمة

وبمواجهته بتحريات المباحث، اعترف بارتكاب جريمته، مبررا أن والده كان دائم الشجار مع والداته، وقام بالتشهير بها بعد انفصالها، وأسفرت المعاينة الأولية، بوجود كدمة أسفل العين اليسرى، نتيجة تعرضه للضرب على رأسه، لتأمر النيابة بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات


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