موقف محرج لـ "الحلفاوي" على تويتر

22 مارس 2018 - 01:33 م

موقف محرج تعرض له الفنان نبيل الحلفاوي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد سيل التعليقات الرافضة لتشابه السيسي بمنديلا، حيث علق الفنان:" أنه كعادة المضللين يلجأون للمغالطات.. ذكري لمانديلا كان في جزئية حالات المرشح الوحيد فحسب. فانهمرت تعليقات غبية تستنكر المقارنة التي لم أعقدها أصلا، ديجول ترشح وحيدًا أيضًا وكذا جورج واشنطن.. ولامقارنات بينهما جميعا، وأخيرًا.. كنت أتمنى منافسة قوية لم تفرزها الحالة السياسية في مصر للأسف".

والإحراج في رد ناشط أكد أن القبطان استشهد للمرة الثانية بمغالطة جديدة: "وتستمر في تضليلك بالاستشهاد بديجول، رغم أنه في ولايته الثانية لم يحسم انتخابات 65 من الجولة الأولى بل اضطر للإعادة، أما ولايته الأولى سنة 58 فكانت باختيار البرلمان وليس الاقتراع المباشر، و تنافس مع مرشحين آخرين".

وكان سيل من التعليقات أنهالت علي نبيل الحلفاوي "ملقب بالقبطان على تويتر"، بعد إجابة على مقترح لأحد النشطاء على موقع التواصل قال فيه: "كان على السيسي أن يحترم الشعب المصري ويقيم استفتاء بدل انتخابات.. لكنه للأسف أراد أن يهين الشعب في انتخابات بمرشح وحيد" ، ورد عليه الفنان "أن مانديلا خاض الانتخابات بلا منافس. ولم يمثل هذا إهانة للشعب في جنوب أفريقيا".

وانصبت التعليقات علي الفنان، الرافضة علي المقارنة بين الشخصيتين، فيما عبر بعضهم أنها سقطة للفنان.





