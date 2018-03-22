سلطات مطار القاهرة تمنع دبلوماسيا أمريكيا من دخول مصر

22 مارس 2018 - 02:16 م

رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، السماح بدخول دبلوماسي بالسفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، لعدم حصوله على تأشيرة دخول مسبقة لمصر، طبقا لما تقضي به القواعد المعمول بها مسبقا.

وأوضحت سلطات المطار أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لدى وصول جيرالد كريجر مستشار السفارة الأمريكية في الرياض، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي تطبقه مصر منذ عام 2010، الذي يقضي بضرورة حصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة من دول العالم على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ما دفع عدة دول للاتفاق مع مصر لتبادل مبدأ المعاملة بالمثل.