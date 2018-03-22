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في المنام !!

وجهة نظر

عبدالله ظهري
عبدالله ظهري

د. عبدالله ظهري

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الحمدلله أبي أنا بخير...أحقق إنجازات كبيرة
إنجازك الأكبر بني أن تكون صالحاً
أحقق الآن ما كنت تحلم به لي
حلمي الآن بني أن تكون صالحاً
حققت ثروة
ثروتك وثروتي أن تكون صالحاً
دائماً أتذكر تحفيزك لي
والآن أنا أحفزك كي تكون صالحاً
لم تقصر في حقي
والآن أستجديك وأستعطفك ألا تقصر في حقي وكن صالحاً
كنت كريماً معي بلا حدود
وعليك أن تكون كريماً معي الآن..كن صالحاً بني
لم أنساك في لحظات النجاح
نجاحك ونجاحي عندما تكون صالحاً
وأنا أعمل بطريقتك في مواجهة الفشل
فشلك وفشلي عندما لا تكون صالحاً
!!والدي هل هناك أمر ما لا أعرفه؟...تكرر نفس الكلمات وتطلب نفس الطلب
سيأتي يوم وتعرف
أعرف ماذا؟
ستعرف أن كل الأشياء تتوارى خيبة وخجلاً في مواجهة شيئاً واحداً
وهو؟
أن تكون صالحاً
 ........
أن تكون صالحاً.. رسالة ندعوا من الله أن تجد طريقها إلى قلوبنا ونحن نتذكر آباء وأمهات سبقونا إلى العالم الآخر..

د. عبدالله ظهري 
facebook: elbarjal

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