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إحالة 3 متهمين بالمنيا قتلوا شقيقين للمفتى

قبلي وبحري

محكمة جنايات المنيا
محكمة جنايات المنيا

جمال زكى

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جنايات المنيا

مفتي الجمهورية

إحالة

جريمة قتل

متهمين

أحالت اليوم الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية كل من: المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وعضو النيابة العامة محمد أبو الصغير وأمانة سر كل من أندراوس فهمي وماجد منير ومحمد طايع وأمين سر محمد مصطفى هارون  3 متهمين من أبناء مركز العدوة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم مع تحديد جلسة الثالث من مايو المقبل للنطق بالحكم فى الجناية رقم 2841 لسنة 2012م جنايات العدوة والمقيدة برقم 1838 لسنة 2012 كلي شمال المنيا، وهم جودة محمد بديني 39 عامًا فلاح وإسلام ناجح جودة محمد بديني 25  فلاح وأحمد ناجح جودة محمد بديني 19 عامًا عامل ومقيمين جميعًا بقرية بنى وركان بمركز العدوة بني وركان مركز العدوة شمال محافظة  المنيا لقتلهم صفي عيسى سنوسي محمد وشقيقه, 

وأشار المصدر القضائي إلى أن المتهمين الثلاثة حسبما جاء في أوراق القضية قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل صفي عيسى سنوسي محمد ومقيم بعزبة ضيف الله التابعة لقرية بني وركان مركز العدوة شمال محافظة المنيا ، وأعدوا لهذا الغرض السلاح الناري تالي الوصف، ىوما أن ظفروا به أطلق صوبه المتهم الأول عيارا ناريا  من سلاحه الناري (فرد خرطوش) قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به إصابات أودت بحياته ، فيما تواجد معه المتهمين الثاني والثالث للشد من أزره.

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