وزير النقل عن رفع التذاكر: "كله في مصلحتكم"

22 مارس 2018 - 02:48 م





أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن "قرار رفع تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق أمر حتمي، لكننا نحاول أن نوفر سبلًا ملائمة لتعويض المواطنين قيمة هذه الزيادة، مثل توفير خدمة الاشتراكات للطلاب.

وقال فى لقائه على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إن الوزارة أجلت القرار حتى انتهاء العام الدراسي، نظرًا للإقبال الضعيف على تلك الاشتراكات، مشيرًا إلى أنهم يهدفون إلى الحصول على قيمة عادلة من أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق.



وأوضح أن المواطنين متفهمون أن القرارات التى سنلجأ لها فى صالحهم، لافتًا إلى أن الهيئة تحصل على 15% فقط ما تتحمله الدولة لتمويل مصروفات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.



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