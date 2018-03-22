صيانة أعمدة الإنارة بالمقرات الانتخابية بمركز المنيا

22 مارس 2018 - 04:41 م

قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية قامت بمتابعة صيانة وتركيب جميع أعمدة الإنارة والكشافات على المقرات الانتخابية، وذلك تيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين، لافتًا إلى أن مركز المنيا يضم 90 لجنة انتخابية بعدد 395099 مواطنًا لهم حق التصويت.

من ناحية أخرى أعلنت الوحدة المحلية عن إزالة عدد 6 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية دمشير بمساحة 4 قراريط، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وفى إطار متابعة حالة النظافة في الطرق العامة ومداخل القرى ومداخل مدينة المنيا قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات نواتج التطهير بطريق مصرف المحيط بداية من كوبرى بهدال حتى كوبرى عاكف شرقا، كما تم رفع مخلفات القمامة بطريق ولاد الشيخ ومنطقة المدارس والشونية ومدخل زكريا ومنطقة الديب ومنطقة مستودع البوتاجازمن غرب قرية دمشير، وتم رفع مخلفات نواتج التطهير بطريق ترعة سري باشا بداية من كوبرى الخمسين إلى ناحية الجنوب قبلى حتى طريق عزبة محفوظ.