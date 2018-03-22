  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:50 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

«خاشقجي»: هكذا نواجه فكر وكتب الإخوان

بالفيديو.. "الصراصير" تحكم التوك شو

دعوى لتوقيع الكشف الطبي على مقدمي برامج التوك شو

مرسي ومبارك

«إسلامييون وفلول».. هؤلاء ممنوعون من التصويت في الرئاسة

كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد

إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

دعايا انتخابات 2018

ركود فى سوق الدعاية لـ«رئاسيات 2018»

محمد صلاح

مفاجأة..مدرب ليفربول لم يكن مقتنعًا بمحمد صلاح

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

«صرفت 15 مليون على الدعاية.. ممعييش فلوس والله»

مفاعل براكة

سر تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي

الرئيسان السيسي والبشير

تحذير إعلاميي مصر من التطاول على السودان

هيئة الرقابة الإدارية

«الرقابة الإدارية» تكشف عن تفاصيل 7 قضايا فساد كبرى

صيانة أعمدة الإنارة بالمقرات الانتخابية بمركز المنيا

قبلي وبحري

محافظة المنيا
محافظة المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

إعادة محاكمة 4 متهمين فى أحداث تظاهر بالمنيا اليوم

#

إغلاق مدرسة على 37 تلميذًًا.. والأهالي: «نسيوهم ومشيوا»

#

هبوط أرضي بطريق العدوة الفرعي في المنيا

#

قرية "ميرفت التلاوي" تدعم "السيسي" في مؤتمر شعبي بالمنيا

مركز المنيا

اعمدة انارة

مقار انتخابية

محتفظة المنيا

قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية قامت بمتابعة صيانة وتركيب  جميع أعمدة الإنارة والكشافات على المقرات الانتخابية، وذلك تيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين، لافتًا إلى أن مركز المنيا يضم 90 لجنة انتخابية بعدد 395099 مواطنًا لهم حق التصويت.

من ناحية أخرى أعلنت الوحدة المحلية عن إزالة عدد 6 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية  بقرية دمشير بمساحة 4 قراريط، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وفى إطار متابعة حالة النظافة في الطرق العامة ومداخل القرى ومداخل مدينة المنيا قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات نواتج التطهير بطريق مصرف المحيط بداية من كوبرى بهدال حتى كوبرى عاكف شرقا، كما تم رفع مخلفات القمامة بطريق ولاد الشيخ ومنطقة المدارس والشونية ومدخل زكريا ومنطقة الديب ومنطقة مستودع البوتاجازمن غرب قرية دمشير، وتم رفع مخلفات نواتج التطهير بطريق ترعة سري باشا بداية من كوبرى الخمسين إلى ناحية الجنوب قبلى حتى طريق عزبة محفوظ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر حيثيات الحكم بإعدام 21 متهمًا بخلية دمياط
» شاهد.. الحلقة 111 من مسلسل «أرطغرل» مترجمة
» سبب يمنع «صلاح» من الانتقال للريال أو برشلونة
» «الرقابة الإدارية» تكشف عن تفاصيل 7 قضايا فساد كبرى
» سر تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي
» «جلال» يخرج عن صمته بعد الفضيحة الأفريقية للزمالك
» تأجيل إعادة محاكمة دومه بأحداث مجلس الوزراء ل 4 أبريل
» المشدد 5 سنوات لسارقي زوجة صاحب محلات التوحيد والنور
» «الفقي»: لن نسمح لأحد بالنيل من حصتنا المائية
» فضيحة الغوطة تلاحق بشار
» الأرصاد تزف بشري سارة عن الطقس بشهر رمضان

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار