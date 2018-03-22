» «جلال» يخرج عن صمته بعد الفضيحة الأفريقية للزمالك

22 مارس 2018 - 04:42 م

أعرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد، عقب الخروج من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الخسارة بركلات الترجيح من ولايتا ديتشا الإثيوبي بدور الـ32.

وأكد "جلال"، أن لقاء ديتشا كان الاستحواذ من جانب واحد واللاعبون قدموا المطلوب منهم ويؤدون بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الفريق أحرز هدفين وهذا يدل على أن اللقاء كان من جانب واحد.

وشدد على أن الخروج كان صدمة لنا جميعا ولم نكن نتوقع هذا السيناريو أبدًا، ولكن شاء القدر لحدوث تلك المفاجأة.

ووجه إيهاب جلال رسالة لجمهور الزمالك قائلًا: «أقدر غضبكم وحزين علي ذلك واعدكم بالأفضل في القادم واعتذر لكم جميعا وأؤكد لكم أننا كنا الأفضل طوال اللقاء ولكن هذه كرة القدم والقادم أفضل إن شاء الله».