«إسلامييون وفلول».. هؤلاء ممنوعون من التصويت في الرئاسة

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قال المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ورجال نظامه السابق ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية باتة بالسجن، وكذلك الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وقيادة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية  الصادر ضدهم أحكام بالإدانة أو الذين تم إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية طبقا لقانون الكيانات الإرهابية محرومون من مباشرة حقوقهم السياسية، ومنها الحق في التصويت بانتخابات الرئاسة الحالية، إعمالًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.والقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية .

وأضاف عبدالسلام لـ"المصريون"، أن حرمان الرئيس مبارك يأتي على خلفية الحكم عليه بالسجن في قضية القصور الرئاسية، وينطبق ذات الأمر على نجليه ورجال نظامه الصادر ضدهم أحكام جنائية في قضايا الفساد وإفساد الحياة السياسية، أما الرئيس المعزول  محمد مرسي،  فيحرم من مباشرة حقه السياسي بموجب الحكم الصادر ضده في قضية التخابر. 

بالاضافة إلى قادة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المدرجة أسماؤهم بقوائم الكيانات الإرهابية لاتهامهم بتمويل العمليات الإرهابية.

ويظل هذا الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم المشار اليه طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح عبد السلام أن  قانون مباشرة الحقوق السياسية من أكثر القوانين المثيرة للجدل منذ صدوره عام   1956  وأكثرها تعديلا  حيث إنه قد أدخل عليه عدة  تعديلات  بمعدل مرة كل أربع سنوات تقريبا  حيث إنه تم تعديله ثلاثة عشرة مرة منذ صدوره عام 1956 آخرها كان في عام 2007 ليس هذا فحسب  فهذا القانون تم تعديله مرتنان عام 2000 حيث عدل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرراً في 15 أبريل سنة 2000 ،ثم تم تعديله في شهر يوليو من نفس العام بموجب القرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرراً في 12 يوليو سنة 2000 . ومن الملاحظ أن معظم  التعديلات التي أدخلت علي هذا القانون أدخلت في سنوات الانتخابات أعوام ،1972 ،1984 ،1990 1994 ،2000 ،2005 و 2007 و2014  . 

كما اضاف عبد السلام ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجد عليه بعض الماخذ الدستورية التي قد توصمه بعدم الدستورية  حيث ان القانون منذ صدوره عام 1956 وحتي اخر تعديل ادخل عليه  في عام 2014  قد توسعت المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 2014 في حرمان العديد من المواطنيين  من حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية بالتصويت علي الانتخابات الرئاسية او النيابية او المحلية بسبب صدور احكام جنائية  او تاديبية نهائية وباته في حقهم في بعض الجرائم  الاقتصادية والاجتماعية التي لاتستوجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية كجرائم التهرب الضريبي وجرائم التفالس بالتدليس او التقصير  وكذلك القرارات التاديبية  و الاحكام الصادرة بشان الفصل من الوظائف العامة للموظفين العمومين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمنال العام 

وكذلك الأحكام الصادرة في بعض مواد الجنح كخيانة الأمانة والنصب  والتي تتسع لتشمل تبديد المنقولات الزوجية ويصالات الأمانة وقضايا الشيكات بدون رصيد باعتبارها من الجرائم الملحقة بالنصب وهي كلها جرائم اجتماعية واقتصادية لا تستوجب حرمان صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية .

 بالإضافة إلى حرمان المحكوم عليه بمصادرة أمواله من محكمة القيم ومن المعلوم للجميع أن محكمة القيم لا ينطبق عليها التوصيف القضائي نظرا لاختيار أعضائها من  غير القضاة .

 كما أكد عبد السلام أن تنقية كشوف الناخبين في ظل آليات العمل الإداري الحالي والذي يفتقد استخدام التقنيات الحديثة في الربط ما بين أجهزة وزارة الداخلية المدرج لديها أسماء المحكوم عليهم في القضايا المبينة سلفا وبين الهيئة العليا للانتخابات حديثة النشأة تسمح للعديد ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية أن يباشروا حق التصويت الانتخابي بالرغم من منعهم وحرمانهم منه وهو ما قد يهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها.

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