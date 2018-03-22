تحذير إعلاميي مصر من التطاول على السودان

22 مارس 2018 - 04:42 م

حذر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من تداعيات تحريض وسائل الإعلام المصرية ضد السودان، متعهدا بأن كل من يتجاوز حدوده في تغطية العلاقات ستتم محاسبته.

وقال "أحمد"، في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج الدفعة الـ19 من الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة: "شعب مصر طيب ويحب السودان من القلب، والشعبان السوداني والمصري تجري في عروقهما نفس الدماء والمشاعر، قوة مصر في صالح السودان وقوة السودان في صالح مصر".

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محذرا: "ستكون لدينا الشجاعة والإرادة لمحاسبة كل من يتجاوز حدوده ضد السودان، كما ستكون هناك حدود واضحة لعلاقات الشعبين".

ومرت العلاقات بين مصر والسودان في أوائل العام الجاري بتوتر ملموس على خلفية عدد من القضايا، وفي مطلع يناير الماضي سحبت الخرطوم سفيرها من القاهرة، عبد المحمود عبد الحميد، بعد أن جدد شكواه لمجلس الأمن الدولي حول منطقة "حلايب وشلاتين" المتنازع عليهما بين البلدين.

وأعرب "عبد الحميد" عن رفض بلاده لطريقة تناول وسائل إعلام مصرية، لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، والتي تم خلالها توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بملايين الدولارات لقاء منح أنقرة حق إدارة جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر.

وأسفرت سلسلة من اللقاءات على مستويات رفيعة بين الجانبين عن وقف الحرب الإعلامية في كل من مصر والسودان، وفي وقت سابق من مارس الحالي وجهت الحكومة السودانية بإنهاء التصعيد الإعلامي ضد مصر.



