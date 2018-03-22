  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:48 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

«خاشقجي»: هكذا نواجه فكر وكتب الإخوان

بالفيديو.. "الصراصير" تحكم التوك شو

دعوى لتوقيع الكشف الطبي على مقدمي برامج التوك شو

مرسي ومبارك

«إسلامييون وفلول».. هؤلاء ممنوعون من التصويت في الرئاسة

كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد

إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

دعايا انتخابات 2018

ركود فى سوق الدعاية لـ«رئاسيات 2018»

محمد صلاح

مفاجأة..مدرب ليفربول لم يكن مقتنعًا بمحمد صلاح

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

«صرفت 15 مليون على الدعاية.. ممعييش فلوس والله»

مفاعل براكة

سر تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي

الرئيسان السيسي والبشير

تحذير إعلاميي مصر من التطاول على السودان

هيئة الرقابة الإدارية

«الرقابة الإدارية» تكشف عن تفاصيل 7 قضايا فساد كبرى

موسى مصطفى:

«صرفت 15 مليون على الدعاية.. ممعييش فلوس والله»

الحياة السياسية

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي
موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

المصريون

أخبار متعلقة
#

حبس شقيقين 15 يومًا بتهمة تقديم رشوة لرئيس حى السلام

#

قرار جمهوري بمنحة 15 مليون دولار لللاجئين السوريين

#

15 مليون دولار منحة أمريكية لتطوير التعليم في مصر

#

«اليونيسيف»: 15 مليون فتاة في العالم تعرضن للعنف الجنسي

الانتخابات

15 مليون

دعاية

موسي مصطفي

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي الوحيد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعلم جيدًا حجم «السيسي» ودوره وأرضيته، لكن لديه أمل في أن يعجب الناس بالبرنامج الخاص به.

وأضاف موسى، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": "ممعييش فلوس والله، الفلوس للأولاد أحسن، صرفت أقل من 20 مليون، حوالي 15 مليون، معملناش حاجات على الكباري من الغالية دي".

وأكد "موسى" أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيعمل على إلغاء جامعة الأزهر، وتوزيع طلابها على باقي الجماعات المصرية، للقضاء على الفكر المتطرف في العملية التعليمية في مصر، كما أنه سيعمل على إلغاء جميع الكليات العملية والمتخصصة من الأزهر كونها تبث روح مخالفة للروح التي يحتاجها الوطن في تلك الفترة.

وأكد أنه يسعى للفوز بالانتخابات الرئاسية، ويخشى الحصول على نسبة أصوات منخفضة في تلك الانتخابات، متمنيا ألا تقل الأصوات التي يحصل عليها عن 30% من الأصوات الانتخابية لتزعم أحزاب المعارضة في مصر.

وأوضح أن محافظات الفيوم وأسيوط والبحيرة والقاهرة من أكثر المحافظات التي يحظى بقاعدة شعبية كبيرة فيها والتي ستقف خلفه في الإنتخابات الرئاسية وتدعمه بكل قوة خاصة القبائل العربية التي أعلنت دعمها وتأييدها له


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر حيثيات الحكم بإعدام 21 متهمًا بخلية دمياط
» شاهد.. الحلقة 111 من مسلسل «أرطغرل» مترجمة
» سبب يمنع «صلاح» من الانتقال للريال أو برشلونة
» «الرقابة الإدارية» تكشف عن تفاصيل 7 قضايا فساد كبرى
» سر تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي
» «جلال» يخرج عن صمته بعد الفضيحة الأفريقية للزمالك
» تأجيل إعادة محاكمة دومه بأحداث مجلس الوزراء ل 4 أبريل
» المشدد 5 سنوات لسارقي زوجة صاحب محلات التوحيد والنور
» «الفقي»: لن نسمح لأحد بالنيل من حصتنا المائية
» فضيحة الغوطة تلاحق بشار
» الأرصاد تزف بشري سارة عن الطقس بشهر رمضان

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار