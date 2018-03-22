» سر تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي

22 مارس 2018 - 05:02 م

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، عن تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي.

وصرح مصدران للوكالة بأن أول مفاعل نووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان من المقرر افتتاحه العام الماضي، قد تم تأجيل افتتاحه مجددا إلى عام 2019، بسبب "مشاكل في التدريب".

وتبلغ قيمة محطة "براكة" 24.4 مليار دولار، وتعد أكبر مشروع قيد الإنشاء في العالم، لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، كما أنها ستكون الأولى في العالم العربي.



