إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

22 مارس 2018 - 05:15 م

قررت نيابة أمن الدولة، إخلاء سبيل حمادة السيد، مدافع فريق أسوان، بعد فترة حبس احتياطي تخطت الـ5 أشهر، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكتب الصفحة التابعة للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بحمد الله تعالى، تم الإفراج عن الكابتن حمادة السيد قائد فريق أسوان».

وقررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل حمادة السيد لاعب نادي أسوان بتدابير احترازية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

ونسبت نيابة أمن الدولة لـ"السيد" في القضية رقم 840 لسنة 2017، خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.