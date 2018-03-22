هذه الملفات غابت عن حوار «السيسي»

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الملف الاقتصادي

الانتخابات الرئاسية

الحريات

معارضون ساندرا نشأت

قال معارضون، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المخرجة ساندرا نشأت، والذي حمل عنوان "شعب ورئيس"، خلا من الملفات التي فجر بعضها جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، على الرغم من جرأة بعض الأسئلة الموجهة إليه.

وركز الحوار ركز على حياة الرئيس الخاصة في طفولته وشبابه، وإلى دور والدته، وكذلك الشخصيات التي أثرت في تكوينه، ولم يستعرض بشكل مستفيض غالبية الملفات، التي يدور حولها التساؤلات، وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين، وكذلك التي تشغل وتستحوذ على تفكير المصريين.

أمين إسكندر، القيادي بحزب "الكرامة"، قال إن حوار "شعب ورئيس"، لم يتطرق إلى الملفات الضرورية التي تهم قطاع عريض من المواطنين، ولم يحتو على أسئلة جادة وحقيقية تم توجيهه للرئيس.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف اسكندر أن "الملف الاقتصادي وملف الحريات، وكذلك البرنامج الانتخابي للرئيس، لم يتم التطرق إليها في الحوار، فضلاً عن الموقف من القضايا الإقليمية".

القيادي بحزب "الكرامة"، أشار إلى أن "ملفي تيران وصنافير وحلايب وشلاتين، واللذان يُعدا من أكثر الملفات إثارة للجدل، لم يتحدث بشأنهما الرئيس، ولم يتم توجيه له أسئلة بشأنهما".

وأشار إلى أن "معاناة المواطنين بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وأعداد المعتقلين في السجون، وتفاصيل ما دار بينه وبين الرئيس السوداني عمر البشير، خلال زيارته الأخيرة، وما الذي سيفعله في المستقبل، كل ذلك أيضًا تم التغافل عنها".

وبرأي إسكندر، فإن "الذي أعد أسئلة الحوار، هو مكتب الرئيس، وليست المخرجة ساندرا نشأت، إذ أن نتائج الحوار جاءت عكسية، ولاقى هجومًا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أنه حوى معلومات خاطئة كثيرة".

فيما رأى الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن "الحوار لم يتطرق إلى كافة الملفات المسكوت عنها، ولم يتعرض للقضايا التي تشغل اهتمام المواطنين".

وأضاف لـ"المصريون": "الرئيس، تعامل مع الشعب وكأنه يتعاطى مخدرات أو لا يدرك قضايا وأمور كثيرة، وملف المياه وسد النهضة، والذي يعتبر أهم ملف لم يتحدث عنه الرئيس، كذلك ملف الأرض الذي أثار جدلًا ونقاشًا مجتمعيًا عريضًا ولا زال، لم يُطرح خلال الحوار".

وأشار إلى "أن ملفات الحريات والمسجونين، والتعليم والصحة، وكذلك الملف الاقتصادي وتحرير العملة، وما أدت إليه من نتائج، من بين الملفات التي غفلها الحوار، إلى جانب عدم الحديث عن سيناء ونظرته إليها، وما حققه في ملف الإرهاب، وما إذا كان قضى عليه كما وعد وكرر ذلك مرارًا وتكرارًا".

وقال الدكتور نور الدين فرحات، الفقيه الدستوري، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الأسئلة الحقيقية التي تشغل بال المصريين، وتتردد على ألسنتهم، لم يتم توجيها للرئيس.

وتساءل: "السيدة ساندرا نشأت، هل تجرؤين علي توجيه هذه الأسئلة والعشرات غيرها للرئيس؟، إنها الأسئلة الحقيقية التي ترددها ألسنة المصريين".

وجاءت الأسئلة كالتالي:

- لماذا وافقت علي الانتهاكات المستمرة لدستور أقسمت عليه، وعلي سبيل المثال قانون الهيئات الرقابية وتعزيز سلطتك في عزل رؤسائها، وقانون السلطة القضائية وتخطي مبدأ الأقدمية وتعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية المنتهكة للدستور وإعلان حالة الطوارئ للمرة الثالثة بالتحايل علي الدستور، وتفريغ الساحة السياسية من المنافسين الحقيقيين لك وغير ذلك الكثير.

- لماذا أقدمت على معاهدة تسليم الجزر التي سالت دماء المصريين دفاعًا عنها إلى السعودية رغم أحكام القضاء، ولماذا تدخل في اتفاقات ومشروعات مجهولة للشعب كصفقة القرن ومشروع نيوم ؟.

- لماذا لم تنفق حكوماتك على التعليم والصحة النسب التي قررها الدستور، ولماذا تنفق ببذخ علي مشروعات عملاقة بطيئة ولا نقول معدومة العائد مثل العاصمة الإدارية وتفريعة القناة.

- لماذا لجأت حكومتك إلى سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي غير المسبوقة في تاريخ مصر، وكيف سيجري سداد هذه القروض؟.

-لماذا فاجأت الشعب المصري بتعويم الجنيه مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض دخول المصريين لأكثر من النصف؟.

- لماذا قامت حكومتك ببيع الشركات العامة الناجحة في البورصة، ألم يكن من الأجدى الاستمرار في دعمها وتطويرها ؟.

- لماذا تحمل الفقراء والطبقة الوسطى وحدهم عبء تمويل مشروعاتك، ولماذا لم تفرض ضرائب تصاعدية وضرائب ثروة وضرائب إنفاق ترفي على الأثرياء؟.

- لماذا تركت المصريين يعانون في سبيل الحصول على حقوقهم في نظام قضائي يحتاج للتطوير، نظام تحول فيه الحبس الاحتياطي إلى اعتقال دائم وتحول فيه التقاضي إلى رحلة عذاب دائم؟.

- لماذا تركت جامعات الدولة مؤسسات ينخر فيها الفساد والطبقية والمحسوبية وتردي المستوى العلمي والبحثي؟.

- لماذا تقمع الأحزاب والقوى المعارضة لسياساتك وموقفك من المعارضين للتفريط في جزيرتي "تيران وصنافير" خير شاهد؟، ولماذا تتسامح مع وجود الأحزاب السلفية بالمخالفة للدستور؟، ولماذا أطلقت أجهزة الأمن لتخريب الحياة الحزبية؟، ولماذا قضيت على التعددية الإعلامية واعتمدت سياسة الصوت الإعلامي الواحد، وهل تنتوي تعديل الدستور في ولايتك القادمة؟.

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