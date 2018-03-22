السيسي سينفذ هذا السيناريو بعد فوزه في الانتخابات

22 مارس 2018 - 09:14 م

حذر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم، من سيناريو خطير قد يحدث بعد فوز الرئيس عبالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد عدة أيام، لافتًا إلى أن الرئيس قد يقدم على إجراءات من شأنها أن تقضي على مستقبل الديمقراطية في مصر.

وقال "نافعة"، في حوار له مع موقع "رأي اليوم"، "أعتقد أن السيسي ليس من النوع الذي يمكن أن يكتفي في حياته بلقب رئيس جمهوية سابق, أرجح أن يكرر السيسي ما فعله السادات عام 1980 وأن يقوم بتعديل الدستور أو على الأقل يعطي ضوءا أخضر لأجنحة النفاق التي ستنشط في هذا الاتجاه"، حسب قوله.

وأضاف: "هذا هو السيناريو الأخطر بالنسبة لمستقبل مصر، وإذا حدث فسيقضي تماما على اي أمل في تحول مصر سلميا نحو الديمقراطية وسيفتح باب العنف في مصر على مصراعيه. لذا آمل أن تتغلب نوازع الحكمة على نوازع الأنانية وأن نفكر في مستقبل مصر أكثر مما نفكر في مصالحنا الشخصية".

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن لا يخشى من الاعتقال والتنكيل، لأنه يعرف حدوده جيدا، غير أنه لا يمكنه الصمت حيال كل ما يجري، معتبرا أن "الساكت على الحق شيطانا أخرس".