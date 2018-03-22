  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:13 م
بحث متقدم
أبو الفتوح

تطورات جديدة بشأن حبس "أبو الفتوح"

السيسي وأبومازن (أرشيفية)

«أبومازن» لـ «السيسي»: إما الصلاحيات أو العقوبات

الدكتور حسن نافعة

السيسي سينفذ هذا السيناريو بعد فوزه في الانتخابات

السيسي وساندرا نشات

هذه الملفات غابت عن حوار «السيسي»

صلاح

داعية سلفي يحذر «محمد صلاح» من الإخوان

المطربة الإسرائيلية شيران ابراهام

مفاجأة.. تصوير أغنية إسرائيلية في سيناء

ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في تل أبيب

صحفي إسرائيلي: السفير الأمريكي أسوأ من «ابن كلب»

الدكتور أحمد كريمة

عدم المشاركة في الانتخابات حرام شرعًا

اغتصاب - صورة أرشيفية

أمناء شرطة.. ومغتصبون

معصوم مرزوق

انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة

حسن نافعة:

السيسي سينفذ هذا السيناريو بعد فوزه في الانتخابات

الحياة السياسية

الدكتور حسن نافعة
الدكتور حسن نافعة

وكالات

أخبار متعلقة
#

10 حقائق عن انتخابات 2018

#

السيسي يواجه منافسا افتراضيا

#

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

#

"السيسى" يهنئ "بوتين" بفوزه فى الانتخابات الروسية

انتخابات

السيسي

السادات

حسن نافعة

حذر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم، من سيناريو خطير قد يحدث بعد فوز الرئيس عبالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد عدة أيام، لافتًا إلى أن الرئيس قد يقدم على إجراءات من شأنها أن تقضي على مستقبل الديمقراطية في مصر.

وقال "نافعة"، في حوار له مع موقع "رأي اليوم"، "أعتقد أن السيسي ليس من النوع الذي يمكن أن يكتفي في حياته بلقب رئيس جمهوية سابق, أرجح أن يكرر السيسي ما فعله السادات عام 1980 وأن يقوم بتعديل الدستور أو على الأقل يعطي ضوءا أخضر لأجنحة النفاق التي ستنشط في هذا الاتجاه"، حسب قوله.

وأضاف: "هذا هو السيناريو الأخطر بالنسبة لمستقبل مصر، وإذا حدث فسيقضي تماما على اي أمل في تحول مصر سلميا نحو الديمقراطية وسيفتح باب العنف في مصر على مصراعيه. لذا آمل أن تتغلب نوازع الحكمة على نوازع الأنانية وأن نفكر في مستقبل مصر أكثر مما نفكر في مصالحنا الشخصية".

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن لا يخشى من الاعتقال والتنكيل، لأنه يعرف حدوده جيدا، غير أنه لا يمكنه الصمت حيال كل ما يجري، معتبرا أن "الساكت على الحق شيطانا أخرس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. امرأة يصعب التصديق بأنها صناعية
» عيد الأم داخل دار المسنات.. دموع تبكي عقوق الأبناء
» العثور على قنبلة داخل عقار ببني سويف
» "أحمد فتحي" يعلق على وصف الفراعنة بمنتخب «صلاح»
» المنتخب بـ«الأبيض» أمام البرتغال
» صفقة كبرى لتصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر
» بالأرقام.. إلى أين وصل الاقتصاد المصري؟
» «السعيد» يدرس تفعيل تعاقده مع الزمالك
» «هنية»: 4 أهداف وراء محاولة اغتيال «الحمد الله»
» القتل والسرقة.. مرض أم جريمة؟
» ليفربول يبدأ التحرك لضم بديل «صلاح»

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار