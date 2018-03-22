«الأرصاد» تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد ستنكسر وسيحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات مئوية يوم السبت المقبل.

وأضاف "عبدالعال"، أنه من المتوقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة في غدًا الجمعة 23 مارس، على جميع الأنحاء نهارا معتدل ليلا بينما يبدأ الانخفاض غربا ويتقدم نحو الداخل في نهاية الفترة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا مع فرصة لسقوط الأمطار غربا.

أما يوم السبت 24 مارس، فسيكون الانخفاض في درجة الحرارة ملحوظ ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

ويسود يوم الأحد 25 مارس، طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، بار ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا شمالا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على السواحـل الشمالية الغربية من 20 إلى 27 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية من 21 إلى 28.

ومحافظـات الوجه البحري والقاهرة 24 إلى 30.

محافظات شمال الصعيد 25 إلى 32.

محافظات جنوب الصعيد 32 إلى 35 درجة مئوية.


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