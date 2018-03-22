مستقبل وطن ببنى سويف يدعو للخروج لانتخاب السيسي

22 مارس 2018 - 09:47 م

نظم حزب مستقبل وطن ببنى سويف مؤتمرا جماهيريا بقرية ونا القس بمركز الواسطى شمال المحافظة لتأييد ودعم الرئيس السيسى في الإنتخابات القادمة بحضور بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن الحزب ودائرة مركز ومدينة الواسطى وائل محفوظ امين الحزب بالمحافظة ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من أهالى المركز والقرى التابعة عرض المؤتمر فيديو عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتضحيات التى قدمها رجال الجيش والشرطة.



وقال النائب بدوى النويشى:"قفوا خلف السيسي الذي أنقذ مصر من كارثة محققة وواجه التحديات الخارجية والداخلية" مضيفا أن جموع الشعب المصرى عليهم دور هام فى الحشد والخروج للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع أيام 26، 27، 28 القادمة.



وطالب وائل محفوظ أمين عام الحزب بالمحافظة، الجميع بالاصطفاف خلف الرئيس والخروج على قلب رجل واحد لانتخابه وتسجيل أعلى معدل للتصويت، مؤكدا أن السيسى حافظ على النسيج الوطنى وحمى مصر من الفتنة الطائفية.



وأشار ياسر الوكيل أمين مركز الواسطى إلى أن مصر شهدت فى عهد السيسى شبكة طرق عملاقة داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا وتوحيد الكلمة والسير بنية صادقة وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التى تواجهها مصر مجددا الثقة فى السيسى للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل.