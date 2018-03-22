برلماني: من المستحيل وقف «أوبر وكريم»

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أوبر،

كريم

وسائل المواصلات

أمنه

التاكسي العادي

قال بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن قرار وقف مشروع  "أوبر وكريم" سيؤدي إلى قطع تشريد الآلاف الأسر، إضافة إلى أنه سينتج عنه أزمة في وسائل المواصلات.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح أن "أوبر وكريم"، تحدث توازنًا كبيرًا، وتساعد على تخفيف أزمة المواصلات التي يُعاني منها قطاع عريض من المواطنين، ومن الصعب بل ومن المستحيل إلغاءه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، التابعة لهيئة مجلس الدولة، أصدرت حكمًا بقبول دعوى وقف عمل شركتي توصيل الركاب "أوبر" و"كريم".

عضو مجلس النواب، أشار إلى أن وسيلة التنقل هذه أرخص من التاكسي العادي، علاوة على أنه يُعتبر أكثر وسيلة آمنه، لافتًا إلى أنه استخدمه أكثر من مرة، وثبت له ذلك.

بدير نوه بأنه يُعد حاليًا آليات لمنع وقف ذلك المشروع، متابعًا: "لو تم وقفه ستحدث مشكلة كبيرة، ولا نتمنى ذلك".


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