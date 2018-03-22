«حماس» تتهم الحكومة بالتغطية على مستهدفي موكب «الحمد الله»

22 مارس 2018 - 09:55 م

أعلنت حركة "حماس"، رفضها تشكيك الحكومة الفلسطينية في صحة حادث مقتل المتهم الرئيس باستهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله، واعتبرت تصريحاتها في هذا الصدد "تغطية على جهات تقف وراء المجرمين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها "حماس"، مقتل 4 أشخاص بينهم أنس أبو خوصة، المتهم الأول في الحادثة، واثنان من عناصرها، خلال اشتباك وسط القطاع.

غير أن الحكومة الفلسطينية، شككت في صحة حادث "مقتل" أبو خوصة، متهمة حركة حماس في بيان، بافتعال ما جرى، وحملتها "المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال الإجرامية"، التي وقعت في 13 من الشهر الجاري، بقطاع غزة.

وردا على بيان الحكومة، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، في بيان: "تصريحات الحكومة إصرارًا على الكذب، وتضليلًا للرأي العام، وتغطية على الجهات التي تقف وراء المجرمين والقتلة"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف أن "هذه التصريحات تعكس فضيحة هذه الحكومة، والحرج الشديد الذي وقعت فيه جراء محاولاتها توجيه التهم والأحكام الجاهزة والمسبقة كخطوة استباقية لحرف مجريات التحقيق".

وتابع: "سياسة الخداع والتضليل التي تمارسها الحكومة لن تفلح في إنقاذ الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء من ورطتهم".

وقالت وزارة الداخلية التي تديرها "حماس" إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان المطلوب "أبو خوصة" ومساعديه، وشرعت بعملية أمنية، حاصرتهم خلالها، وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الأمن، ومطلوبيْن، بينهما المتهم الأول.

والإثنين الماضي، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، حركة حماس بـ"محاولة اغتيال الحمد الله".

واستنكرت الحركة بشدة اتهام عباس، وقالت إنه يسعى إلى "تركيع قطاع غزة"، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة.