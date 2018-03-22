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وفاة طفل ركله خطيب والدته لمنعه من الخروج

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مستشفى

طفل

قتيل

مفتش الصحة

نزيف

توفى طفل "3 سنوات" ببني سويف متأثرا بإصاباته بعدما ركله خطيب والدته في الحائط لمنعه من الخروج من المنزل.
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائي بوصول الطفل "محمود محمد" 3 سنوات إلى مستشفى الواسطى المركزي مصابا بكدمات بالجبهة والبطن وتوفى متأثرا بإصاباته.
وتبين من التحريات أن الطفل تركته والدته "بائعة متجولة" برفقة شقيقه الأكبر 5 سنوات، وخرجت إلى العمل وأن الجيران اتصلوا بها وأبلغوها بإصابة ابنها ونقل إلى المستشفى ولا تعلم سبب الإصابة وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود كدمات بالجبهة والبطن واشتباه نزيف داخلي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.
وأسفرت تحريات مباحث مركز شرطة الواسطى أن والدة الطفل القتيل مطلقة ومخطوبة لعامل 26 عاما وأثناء تواجده في منزل خطيبته مع ولديها وخروجها للعمل حاول الطفل القتيل الخروج من المنزل فقام المتهم بنهره وركله بقدمه في الحائط فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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