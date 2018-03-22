» تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر

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تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالوارث

تماثل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، للشفاء بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة، صباح الخميس.
وقال طارق مرتضي، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الفنان هاني شاكر تجاوز الأزمة الصحية التي تعرض لها أثناء سفره إلى الإسكندرية لإحياء حفل غنائي كان مقررا غدا «الجمعة» بمسرح سيد درويش.
وأضاف «مرتضي» أن «كان «شاكر» قد شعر بالآم حادة في منطقة البطن وشخص الأطباء حالته بتعرضه لتلبك معوي حاد، وخضع للعلاج اللازم خلال الساعات الماضية واستقرت حالته الصحية، غير أنه لن يتمكن من إقامة الحفل ووعد بتحديد موعد لاحق في أقرب فرصة».

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