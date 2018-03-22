» تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر

تماثل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، للشفاء بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة، صباح الخميس.



وقال طارق مرتضي، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الفنان هاني شاكر تجاوز الأزمة الصحية التي تعرض لها أثناء سفره إلى الإسكندرية لإحياء حفل غنائي كان مقررا غدا «الجمعة» بمسرح سيد درويش.

وقال طارق مرتضي، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الفنان هاني شاكر تجاوز الأزمة الصحية التي تعرض لها أثناء سفره إلى الإسكندرية لإحياء حفل غنائي كان مقررا غدا «الجمعة» بمسرح سيد درويش.