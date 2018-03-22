  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:54 ص
بحث متقدم
مسئول بصندوق النقد يفجر مفاجأة بشأن تعويم الجنيه

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن قرار تعويم الجنيه

أوبر

أول تعليق من الحكومة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"

تذاكر مترو الأنفاق

وزير النقل يكشف معلومة هامة عن تذكرة المترو

موسى مصطفى موسى

منافسي "السيسي": "مش أنا اللي أبقى ديكور"

أبو الفتوح

تطورات جديدة بشأن قضية "أبو الفتوح"

الدكتور حسن نافعة

السيسي سينفذ هذا السيناريو بعد فوزه في الانتخابات

السيسي وساندرا نشات

هذه الملفات غابت عن حوار «السيسي»

صلاح

داعية سلفي يحذر «محمد صلاح» من الإخوان

المطربة الإسرائيلية شيران ابراهام

مفاجأة.. تصوير أغنية إسرائيلية في سيناء

اغتصاب - صورة أرشيفية

أمناء شرطة.. ومغتصبون

بالفيديو..

وزير النقل يكشف معلومة هامة عن تذكرة المترو

آخر الأخبار

تذاكر مترو الأنفاق
تذاكر مترو الأنفاق

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير النقل يكشف عن موعد زيادة تذاكر المترو

#

وزير النقل يكشف معلومة هامة بشأن تذكرة المترو

#

تعليق وزير النقل بشأن تصريح "البيضة ونص"

#

هكذا سخر "فيس بوك" من تصريحات وزير النقل عن "البيض"

أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن زيادة سعر تذكرة المترو هي الضمانة الحقيقية لاستمرار تقديم الخدمة بطريقة أفضل، وإنه أعلن عن زيادة أسعار مترو الأنفاق منذ 8 شهور.
وأوضح "عرفات"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، مساء الخميس، أن الحديث على أن الإعلانات من الممكن أن تمول المترو فكر غير اقتصادي، لأن الإعلانات لا يمكن أن تمول مشروع  بحجم مترو الانفاق.
وأشار وزير النقل إلى أن المترو خدمة سريعة وتناسب محدودي الدخل، ويجب الحفاظ عليه من الانهيار، وهذا أمر لن يحدث سوى برفع قيمة التذكرة.
ولفت "عرفات" إلى أن تكلفة تطوير الخط الأول من مترو الأنفاق 30 مليار جنيه، وهذا يرجع إلى عدم تحديثه بشكل كامل منذ 32 عامًا، لافتَا إلى أن المترو ليس لديه أموال لتطوير هذا الخط، ولكنه سيقوم بالاستدانة من أجل تطوير هذا الخط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» والدة "مريم" تكشف عن معلومة هامة بشأن مقتلها
» الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
» هذا ما قاله الشيخ "العريفي" عن محمد صلاح
» «أبومازن» لـ «السيسي»: إما الصلاحيات أو العقوبات
» تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
» عدم المشاركة في الانتخابات حرام شرعًا
» شاهد.. امرأة يصعب التصديق بأنها صناعية
» انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة
» عيد الأم داخل دار المسنات.. دموع تبكي عقوق الأبناء
» صحفي إسرائيلي: السفير الأمريكي أسوأ من «ابن كلب»
» صفقة كبرى لتصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار