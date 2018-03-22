وزير النقل يكشف معلومة هامة عن تذكرة المترو

22 مارس 2018 - 11:30 م

أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن زيادة سعر تذكرة المترو هي الضمانة الحقيقية لاستمرار تقديم الخدمة بطريقة أفضل، وإنه أعلن عن زيادة أسعار مترو الأنفاق منذ 8 شهور.



وأوضح "عرفات"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، مساء الخميس، أن الحديث على أن الإعلانات من الممكن أن تمول المترو فكر غير اقتصادي، لأن الإعلانات لا يمكن أن تمول مشروع بحجم مترو الانفاق.



وأشار وزير النقل إلى أن المترو خدمة سريعة وتناسب محدودي الدخل، ويجب الحفاظ عليه من الانهيار، وهذا أمر لن يحدث سوى برفع قيمة التذكرة.

