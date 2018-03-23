أول تعليق من الحكومة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"

عقب السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة «أوبر وكريم».
وأكد "سلطان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الحكومة أحالت مشروع قانون بشأن تشغيل الشركتين إلى مجلس النواب منذ نوفمبر الماضي، وورد هذا الأسبوع، بعض الملاحظات حول المشروع، وتمت إحالته مرة أخرى.
وأوضح "سلطان" أن "الحكومة لم تنتظر لحين صدور حكم قضائي، بل تحركت قبل إصدار حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تسيير أوبر وكريم".
وأشار المتحدث باسم "الوزراء" إلى أنه كان هناك حوارًا مجتمعيًا، مع الأطراف المعنية، لتقنين أوضاع جديدة على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة كانت يجب أن تتدخل وتضع الضوابط لتحديد حقوق وواجبات الأطراف المعنية من شركات وسائقين ومواطنين يستخدمون الخدمة.