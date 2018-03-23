خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن قرار تعويم الجنيه

23 مارس 2018 - 12:15 ص

أكد الدكتور إبراهيم الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية، إن قرار التعويم كان قرارًا حتميًا، ولكن توقيته خاطئ، ومحاولة لمعالجة أثار فترة طويلة، لافتًا إلى أن الهيكل الاقتصادي في هذا التوقيت كان يعتمد على الإستيراد وليس هناك انتاج حقيقي داخل مصر.



وأوضح "الشهابي"، خلال حواره مع برنامج «حكاية وطن»، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، عبر فضائية «الصحة والجمال» مساء الخميس، أنه كان لدى الحكومة القدرة على اتخاذ هذا القرار قبل عامين من توقيته، حيث كان الاقتصاد آنذاك قادر على تحمل هذه الصدمة.

