  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:29 ص
بحث متقدم
مسئول بصندوق النقد يفجر مفاجأة بشأن تعويم الجنيه

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن قرار تعويم الجنيه

أوبر

أول تعليق من الحكومة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"

تذاكر مترو الأنفاق

وزير النقل يكشف معلومة هامة عن تذكرة المترو

موسى مصطفى موسى

منافسي "السيسي": "مش أنا اللي أبقى ديكور"

أبو الفتوح

تطورات جديدة بشأن قضية "أبو الفتوح"

الدكتور حسن نافعة

السيسي سينفذ هذا السيناريو بعد فوزه في الانتخابات

السيسي وساندرا نشات

هذه الملفات غابت عن حوار «السيسي»

صلاح

داعية سلفي يحذر «محمد صلاح» من الإخوان

المطربة الإسرائيلية شيران ابراهام

مفاجأة.. تصوير أغنية إسرائيلية في سيناء

اغتصاب - صورة أرشيفية

أمناء شرطة.. ومغتصبون

والدة "مريم" تكشف عن معلومة هامة بشأن مقتلها

دفتر أحوال الوطن

مريم عبدالسلام
مريم عبدالسلام

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مفاجأة جديدة في وفاة الطالبة مريم

#

محامي «مريم»: تقرير الطب الشرعي لم يتوصل لأي شيء

#

"السيسي" يكشف معلومة هامة عن مركز شرق القناة

#

"البدري" يفجر مفاجأة مدوية بشأن "اللاعب العالمي"

وجهت نسرين أبوالعينين، والدة الطالبة مريم، التي لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء في بريطانيا، الشكر للمصريين، قائلة: «ربنا يخليكم ليا.. مريم بنتكم كلكم مش بنتي لوحدي».
وأضافت «أبوالعينين»، خلال مداخلة من بريطانيا، ببرنامج «هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن مريم أوصتها في المنام ليلة وفاتها بأن تُدفن في مصر.
وكشفت عن مفاجأة تتعلق بأن بريطانيا تحاول إجبارها على التنازل عن القضية أو ترك الجثمان لهم، متابعة: «قالوا لي ياتاخديها من غير أعضاء، يا تتنازلي عن القضية، يا تستني شهر أو إتنين».
وأوضحت أن جثمانها في الطب الشرعي وانتزعوا منه القلب والرئة والمخ ووضعوهم في قسم المعايشة، مشيرة إلى أن الإجراءات المتبعة في القضية ليست قانونية وليست طبيعية، واستكملت باكية: «إحنا مش بننام، أنا بتعذب، وعايزة أدفن بنتي علشان ترتاح لأنها اتعذبت في الأول والآخر، ومريم متستاهلش كده».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» والدة "مريم" تكشف عن معلومة هامة بشأن مقتلها
» الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
» هذا ما قاله الشيخ "العريفي" عن محمد صلاح
» «أبومازن» لـ «السيسي»: إما الصلاحيات أو العقوبات
» تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
» عدم المشاركة في الانتخابات حرام شرعًا
» شاهد.. امرأة يصعب التصديق بأنها صناعية
» انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة
» عيد الأم داخل دار المسنات.. دموع تبكي عقوق الأبناء
» صحفي إسرائيلي: السفير الأمريكي أسوأ من «ابن كلب»
» صفقة كبرى لتصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار