» والدة "مريم" تكشف عن معلومة هامة بشأن مقتلها

23 مارس 2018 - 12:46 ص

وجهت نسرين أبوالعينين، والدة الطالبة مريم، التي لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء في بريطانيا، الشكر للمصريين، قائلة: «ربنا يخليكم ليا.. مريم بنتكم كلكم مش بنتي لوحدي».



وأضافت «أبوالعينين»، خلال مداخلة من بريطانيا، ببرنامج «هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن مريم أوصتها في المنام ليلة وفاتها بأن تُدفن في مصر.



وكشفت عن مفاجأة تتعلق بأن بريطانيا تحاول إجبارها على التنازل عن القضية أو ترك الجثمان لهم، متابعة: «قالوا لي ياتاخديها من غير أعضاء، يا تتنازلي عن القضية، يا تستني شهر أو إتنين».

