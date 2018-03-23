والدة الطالبة مريم: "عايزة أدفن بنتي عشان ترتاح"

23 مارس 2018 - 06:58 ص

كشفت نسرين أبو العينين، والدة الطالبة مريم، التى لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء غاشم في بريطانيا، عن مفاجأة جديدة حول مسار القضية ، مشيرة الى ان بريطانيا تحاول اجبارها للتنازل عن القضية.

وقالت والدة مريم، خلال مداخلة من بريطانيا،مع برنامج "هنا القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس":" إن مريم أوصتها فى المنام ليلة وفاتها بأن تُدفن فى مصر"، مشيرة إلى أن بريطانيا تحاول إجبارها على التنازل عن القضية، متابعة: "قالولى ياتاخديها من غير أعضاء، يا تتنازلى عن القضية، يا تستنى شهر أو إتنين".

وأوضحت أن جثمانها فى الطب الشرعى وانتزعوا منه القلب والرئة والمخ ووضعوهم فى قسم المعايشة، مشيرة إلى أن الإجراءات المتبعة في القضية ليست قانونية أو طبيعية.

وتابعت باكية: "إحنا مش بننام، أنا بتعذب، وعايزة أدفن بنتى علشان ترتاح لأنها اتعذبت فى الأول والآخر، ومريم متستاهلش كده".