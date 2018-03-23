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أغنياء العالم يفقدون 71 مليار دولار من ثرواتهم

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أكدت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الاقتصادية الأمريكية، أن أغنى 500 رجل أعمال فى العالم - وفق مؤشر بلومبرج لأغنياء العالم - فقدوا 71 مليار دولار من ثرواتهم أمس الخميس مدفوعة بتراجع سوق المال الأمريكى وسط مخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقد فقد رجل الأعمال الأمريكى وورين بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة "بيركشير هاثاواى" 3.02 مليار دولار من ثروته ثم جاء جيف بيزوث مؤسس شركة " أماوزن" والذى تراجعت ثروته بنحو 3.01 مليار دولار.

وتراجع مؤشر سوق المال الأمريكى "داو جونز الصناعى" بشكل كبير فى ختام تعاملات أمس الخميس فاقدا 700 نقطة وسط عمليات بيع قوية، بسبب مخاوف المستثمرين من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بسبب فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإجراءات حمائية على واردات بعض السلع من الصين.


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