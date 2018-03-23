لهذا السبب اعتذر مرتضى منصور للشعب العراقي

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قدم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اعتذاره للشعب العراقي بسبب تصريحاته السابقة تجاه بغداد ، مشددا على احترامه لهذا الشعب العريق.

وأكد منصور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك:" انه لم يكن يقصد توجيه أى إساءة للشعب العراقى، وانه يكن كل الحب له.

وأضاف:" الشعب العراقى حارب الإرهاب"، موجهًا الاعتذار لهم، قائلاً: "تصريحاتى تعنى حبى للعراق مثل الزمالك ولا أريد أن يعانى الزمالك لسنوات مثلما عانى الشعب العراقى".

وكان منصور قال في تصريحات سابقة إنه لولا وجوده صامدا أمام كل هذه الأزمات التى مر بها الزمالك لتحولت القلعة البيضاء لأقسام وتفتت مثل العراق.


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