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هذه حقيقة خسائر فودافون بسبب محمد صلاح

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كشفت شركة "فودافون مصر" للاتصالات حقيقة ما تردد عن خسائرها الكبيرة بسبب أهداف محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ووفقاً لصحف بريطانية فإن الشركة وقعت عقد رعاية وشراكة حصرية مع "نادي ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، تعهدت بمقتضاه بتقديم دقائق مجانية لمشتركيها البالغين 43 مليونا، مع كل هدف يسجله نجم ليفربول، اللاعب المصري محمد صلاح، ثم اتضح أن الدقائق المجانية التي تعهدت بها، هي 11 دقيقة لمشتركيها، بدءا من 20 مارس وحتى نهاية الموسم الحالي.

وطبقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية فإن كل هدف يسجله محمد صلاح لفريقه قد يكلف الشركة 100 مليون استرليني، أو 140 مليون دولار.

من جهتها، أوضحت نهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بفودافون لـ"العربية.نت" أن الأمر بدأ بدعابات على مواقع التواصل البريطانية حيث تداولت خبرا عن عرض فودافون مصر لعملائها المشتركين في خدمة "عالم محمد صلاح"، وهو عرض يتضمن تقديم 11 دقيقة مجانية مع كل هدف يحرزه النجم المصري، مضيفة أن الدعابات استندت لحجم المشتركين البالغ عددهم 43 مليونًا وقاموا بعملياتهم الحسابية على اعتبار أن هذا العدد من المشتركين سيستفيد بالدقائق المجانية مع كل هدف يحرزه صلاح.

وأضافت أن العرض قدمته الشركة منذ أيام وينص على تقديم 11 دقيقة مجانية مع كل هدف لمحمد صلاح وتم اختيار الرقم 11 لأنه رقم قميص اللاعب مع فريقه ليفربول، مشيرة إلى أن العرض عبارة عن خدمه تقدمها الشركة للراغبين، اسمها "عالم محمد صلاح" مقابل 30 جنيها شهريا " ما يعادل 1,7 دولار، ومن خلاله يتم تقديم محتوى رقمي خاص باللاعب وعرض أهدافه وأخباره وصوره ومشاركاته وكل ما يخصه ويتم تقديم الدقائق المجانية مع كل هدف يحرزه محمد صلاح للمشتركين في هذه الخدمة فقط، والتي تقدمها الشركة كما ذكرنا سابقا مقابل 30 جنيها شهرياً .

وأشارت إلى أن الأخبار تواترت عن خسائر كبيرة تحققها الشركة عقب مباراة فريق ليفربول مع واتفورد والتي أحرز فيها صلاح أربعة أهداف وقدمت الشركة 44 دقيقة مجانية للمشتركين في الخدمة وهو ما جعل البعض يعتقد بوجود خسائر كبيرة وهذا غير حقيقي.

وعن سبب اختيار محمد صلاح ليصبح بطلاً لحملات فودافون الإعلانية وسفيرًا لعلامتها التجارية في مصر لعام 2018، قالت الشركة إن اختيار اللاعب يأتي تماشيًا مع رؤية الشركة التي تدعو للتفاؤل والثقة وبث الأمل عند الشباب، وإتاحة خدمات ومنتجات المحمول التي تسهل لهم حياتهم اليومية وتساعدهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم بمستقبل أفضل إضافة لما يمثله محمد صلاح للشباب في مصر والعالم كمثال يُحتذى به في تحقيق الطموحات والأحلام ورمزًا للسعي إلى مستقبل أقوى وأفضل.


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