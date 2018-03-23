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تقرير حقوقي:المسلمون يتعرضون للإقصاء في فرنسا

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ألمانيا.. منع تلاميذ مسلمين من الصلاة داخل مدرستهم
ألمانيا.. منع تلاميذ مسلمين من الصلاة داخل مدرستهم

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كشفت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا، أن المسلمين في البلاد "يتعرضون للإقصاء أكثر مقارنة بالأشخاص من أتباع الديانات الأخرى".

جاء ذلك في تقريرها السنوي حول تقييم الآراء العنصرية والمعادية للأجانب في المجتمع.

ونقلت صحيفة "لوموند"، عن رئيسة اللجنة كريستين لازيرغ  انه يجود حالة "عدم ثقة" تجاه الإسلام في البلاد.

كما نشرت الصحيفة إحصاءات حول الاعتداءات المناهضة للمسلمين، استنادا إلى جهاز الاستخبارات المركزية.

وبلغت الاعتداءات 72 اعتداء العام الماضي، بزيادة قدرها 7.5 في المئة، مقارنة بالعام الذي قبله.

وحسبما ذكرت "الاناضول" فان استطلاعا للرأي حول الإسلام في الشارع الفرنسي، اشار 44 % من المشاركين فيه الى أن "الدين الإسلامي يشكل تهديدا على هوية فرنسا".

كما رأى 61 % ممن شملهم الاستطلاع، أن "الحجاب قد يشكل مشكلة في المجتمع".

وأشار التقرير إلى أن سبب إقصاء المسلمين في فرنسا يعود إلى "الالتزام بالعلمانية وحقوق المرأة"، فضلا عن النزعات المعادية للأجانب.

ويقيم في فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين بين الدول الأوروبية، أكثر من 4 ملايين مسلم، معظمهم من شمال إفريقيا. فيما يبلغ إجمالي سكان فرنسا نحو 65 مليون نسمة.


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