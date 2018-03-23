  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:51 ص
بحث متقدم
بسمة وهبة

"بسمة وهبة" تتحدى الإخوان بهذا الأمر

الصحة: الفسيخ يسبب "تسمم ممبارى"

"التموين" تطرح "فسيخ" بـ100 والرنجة بـ25 جنيهًا

اغلاق

"الصحة" تغلق مستشفى "نور الحياة" للخصوبة

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك

ألمانيا.. منع تلاميذ مسلمين من الصلاة داخل مدرستهم

تقرير حقوقي:المسلمون يتعرضون للإقصاء في فرنسا

اردوغان

مصرف إماراتي يسعى لشراء بنك تركي وأردوغان يعارض

مرتضى منصور

لهذا السبب اعتذر مرتضى منصور للشعب العراقي

الطالبة مريم "ضحية الاعتداء"

والدة الطالبة مريم: "عايزة أدفن بنتي عشان ترتاح"

جبران باسيل

اتهام وزير مسيحي لبناني بمحاربة الإسلام ‎

مسئول بصندوق النقد يفجر مفاجأة بشأن تعويم الجنيه

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن قرار تعويم الجنيه

"المشاط" تعتمد توصيات اللجنة العليا للحج والعمرة لهذا العام

آخر الأخبار

وزيرة السياحة رانيا المشاط
وزيرة السياحة رانيا المشاط

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رحلة عمرة بالتقسيط بالصحفيين

#

لأول مرة.. رحلة عمرة بالتقسيط للصحفيين

#

مستند.. «النيابة» تُشكل لجنة لإدارة أموال الزمالك

#

لهذا السبب تم تقنين الحج والعمرة هذا العام

الحج

العمرة

رانيا المشاط

اعتمدت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، ما تقدمت به اللجنة العليا للحج والعمرة من توصيات بشأن الضوابط المنظمة للحج السياحى للموسم الحالى 1439 هـ.

وفى سياق متصل كلفت  الوزيرة السيد محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية بسرعة البدء فى تنفيذ الإجراءات  الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة فى تنظيم برامج الحج.

وأكدت فى توجيهاتها لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد المراقبة على تنفيذ برامج الشركات السياحية من قبل مفتشى الوزارة بكل دقة والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج.

وأضافت المشاط أنه لن يتم التهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين فى تنفيذ العقد المبرم معهم والذى يتضمن كافة تفاصيل البرنامج المتفق عليه منذ السفر وحتى العودة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الصحة" تتأهب لمواجهة مصابي الإجهاد الحراري
» "سما المصري" لـ"ريهام سعيد": "مش هنقولك يا حبسجية"
» القبض على 4 أشخاص يمارسون الرذيلة داخل معهد ديني
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك
» اتفاق تركي سوداني لتشييد مطار الخرطوم الجديد
» حماس تتحدث عن تفاصيل مذهلة عن محاولة اغتيال "الحمدالله"
» هذه عقوبة ممثلة تركية أهانت أردوغان
» 10 طرق طبيعية للتخلص من أوجاع الأسنان
» هذه حقيقة خسائر فودافون بسبب محمد صلاح
» أطعمة تساعدك على التخلص من التوتر
» تلاسن حاد بين ترامب وباييدن عبر تويتر

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار