» "سما المصري" لـ"ريهام سعيد": "مش هنقولك يا حبسجية"

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سما المصري
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خطف الاطفال

قضية

محكمة

سما المصري

ريهام سعيد

هاجمت الفنانة الاستعراضية سما المصري، الإعلامية ريهام سعيد عقب براءتها من تهمة خطف الأطفال، وقامت بنشر صورة لها عبر "إنستجرام".

وقالت في تغريدة لها علي الصورة: "خلاص ياجماعة ريهام سعيد على الأسفلت.. يعني محدش يقولها ياحبسجية ولا يقولها يا مسجلة ولا يقولها يا رد السجون، عيب، مش معنى إنها قضت كام يوم في السجن تبقى رد سجون لا عيب، خليكوا حلويين أومال، ونبطل بقى تحفيل عليها حفلنا بما فيه الكفاية".

وانهالت التعليقات علي تغريدة المصري وجاء أبرزها:-

 قال ناشط: " اقسم بالله انتي محروقه منها اوووي".

 وأضاف آخر: "مسا الخير أستاذه سما أنا ممكن اسأل سؤال واحد....معقول حدا بيتشمت في حدا في المصايب حتي لو كان زعلان منه....أعتقد إن كل واحد فينا جواه الجانب الكويس...وإنتي أكيد من جواكي طيبه راجعي نفسك ومابتكبريش والمسامح كريم.


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