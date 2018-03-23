"الصحة" تغلق مستشفى "نور الحياة" للخصوبة

23 مارس 2018 - 10:13 ص

أغلقت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، مستشفى نور الحياة للخصوبة المتواجدة بمنطقة مدينة نصر؛ نظرا لوجود مخالفات تضر بصحة المواطنين وتتنافى مع قواعد السلامة الصحية والمهنية وقعت داخل المستشفى، فجاء قرار الغلق حفاظاً على صحة المرضى.

وأضاف البيان الصادر من دكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه بالمرور على جناح العمليات بالمستشفى تبين عدم إتباع أساليب مكافحة العدوى مع وجود آلات جراحية معدة للاستخدام وغير معقمة، لافتاً إلى وجود عدد من أمبولات إترابيسيلات مدون عليها خاص بوزارة الصحة ومهربة من مستشفيات الوزارة، بالاضافة إلى مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

وتابع "مجاهد": أنه بالمرور على معمل التحاليل الطبية وجد شخص ليس طبيبا ولا يحمل تصريح مزاولة المهنة، مشيراً إلى أن عقوبة تلك المخالفة فقط هي سحب ترخيص المنشأة الطبية طبقاً لنص القانون رقم 51 لسنة 89، كما تبين عدم إتباع أساليب مكافحة العدوى، فضلاً عن ضبط مستلزمات وكواشف طبية منتهية الصلاحية وتم حصرها وإعدامها.

ومن جانبه اكد رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص دكتورعلي محروس، على أنه أثناء مرور لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر على مستشفى نور الحياة للخصوبة يوم الأربعاء الماضي، تم اكتشاف مخالفات جسيمة تضر بالصالح العام، ومنها عدم وجود عناية مركزة كما هو مثبت بالرخصة، كما ان العيادات الخارجية وأماكن فحص المرضى لا تحتوي على أحواض غسيل أيدي أو "ستريليوم" وهو ما يخالف قواعد مكافحة انتقال العدوى.



