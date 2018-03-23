"التموين" تطرح "فسيخ" بـ100 والرنجة بـ25 جنيهًا

23 مارس 2018 - 10:29 ص

طرحت وزارة التموين كيلو الفسيخ بـ100 جنيه استعدادًا لشم النسيم، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وعلى جميع المنتجات من لحوم ودواجن وسلع أساسية وشركات الجملة "العامة المصرية" في مختلف المحافظات.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية الطوارئ، أنه سيتم طرح كيلو الفسيخ بسعر 100 جنيه، كما سيتم طرح كيلو الرنجة من 25 إلى 35 جنيهًا على حسب النوع والحجم، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من البيض، لافتًا إلى أن لجنة المشتريات المركزية بالشركة تتعاقد على أفضل المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، بجانب طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ الشركات التابعة.

وأضاف الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح الأسماك الطازجة والمجمدة بدون زيادة فى الأسعار، حيث سيتم طرح كيلو السمك البورى بسعر من 40 إلى 45 جنيهًا، على حسب حجم السمكة رغم سعره فى الأسواق الأخرى يتجاوز 60 جنيهًا، كما يتم طرح السمك البلطى من 20 إلى 24 جنيهًا، وسمك "مبروكة" بسعر 20 جنيهًا، وسمك البياض بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وأشار وزير التموين، إلى أنه سيتم توفير 150 طن أسماك طازجة ومجمدة خلال أعياد شم النسيم بمنافذ الشركة المصرية للأسماك، وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 25 % إلى 30%.

فيما أعلنت شركة تسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، طرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك الطازجة والمجمدة والأسماك المملحة "الرنجة والفسيخ" بفروعها بمحافظتى القاهرة والجيزة وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو سمك التوباره بسعر 41 جنيهًا والماكريل اليابانى المجمد بـ25 جنيهًا، والماكريل أيسلندى مجمد بسعر 35 جنيهًا، وسمك المكرونة المجمد من 22 إلى 25 جنيهًا للكيلو على حسب حجم السمكة، وسمك باسا أحمر بـ 30 جنيهًا للكيلو، وباسا أبيض بـ45 جنيهًا.



