جامعة الأزهر تستضيف منتدى العلوم المصري الياباني

23 مارس 2018 - 10:40 ص

تستضيف جامعة الأزهر برعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة غدًا، السبت، المنتدى المصري الياباني للعلوم "الابتكارات والتحديات الجديدة" 2018،" ويفتتح الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

ويشارك فى المنتدى محاضرون من جامعتي كاجوشيما وكوبا باليابان، إضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وأساتذة مصريين متخصصين من جامعة الأزهر، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، والمركز القومى للبحوث فى مجالي التقنية الحيوية.

وقال الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن المنتدى العلمي يسعى إلى تدعيم أواصر الصداقة والتبادل العلمى فى مختلف المجالات بين جامعة الأزهر والجامعات اليابانية، ويعتبر تعزيزًا وتفعيلًا للمبادرة اليابانية المصرية للتعلم، والتى تقدم فرصة فريدة للطلاب المصريين للدراسة فى اليابان.

فيما أشار الدكتور أحمد نبيل، مسئول التعاون الدولى بجامعة الأزهر، إلى أن هذه المرة الأولى التى يستضيف فيها المنتدى برحاب جامعة الأزهر العريقة بالتعاون مع جمعية أعضاء الهيئة اليابانية لتطوير العلوم بمصر وجامعة "كيوشو اليابانية" والسفارة اليابانية فى القاهرة.



