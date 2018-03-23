"المشاط" تشارك في افتتاح معرض آثار الفرعون الذهبي بـ" لوس أنجلوس"

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رانيا المشاط
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لوس أنجلوس

رانيا المشاط

وزيرة السياحة

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة القاهرة، متوجهة إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للمشاركة في افتتاح معرض آثار "توت عنخ أمون: الفرعون الذهبي"، الذي يقام في مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس في الفترة من 24 مارس الجاري حتى يناير 2019.

وقالت "المشاط"، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالسياحة الثقافية، مؤكدة أهمية المعارض الخارجية للآثار المصرية في الدعاية للمقصد المصري ولهذا المنتج السياحي الهام واصفة هذه المعارض بأنها خير سفير لمصر وللترويج لها، الأمر الذي يكون له بالغ الأثر في استعادة حركة السياحة حيث يصاحب كل معرض حملة دعائية كبيرة في البلد التي يقام فيها، وتقدم هذه المعارض لروادها لمحة للكنوز التي تنتظرهم عند زيارتهم لمصر، والتي ليس لها مثيل في العالم.



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