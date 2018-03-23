  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:09 م
بحث متقدم
قرار الكونجرس الأمريكي

5 شروط يضعها الكونجرس لعودة المساعدات لمصر

جماعة الإخوان المسلمين

فتوى جزائرية تكفر الإخوان والصوفيين

محمد أنور السادات

"السادات": مُنعت من مقابلة النواب لجمع توكيلات الرئاسة

ؤؤ

زيارة مفاجئة لـ"السيسي" لسيناء

داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير كاليفورنيا

"داعش" تعلن مسئوليتها عن احتجاز رهائن بفرنسا

بالفيديو.. حافظ الميرازى يوجه سؤالاً صادمًا لمذيعة "دريم2"

تعليق ناري من "الميرازي" عن إقالة "ترامب" لمعاونيه

صلاح

طلب غريب لـ"صلاح" قبل ودية البرتغال

والدة الشهيد نقيب باسم محسن

تفاصيل مؤلمة باستشهاد النقيب "باسم محسن"

صلاح ورونالدو

"صلاح" و"كريستيانو" يتصدران الصحف البرتغالية

الإعلامي حاتم نعمان

إعلامي: افعلوا هذا الشيء من أجل "السيسي"

الأمن يشن حملات لمواجهة أعمال البلطجة

قضايا وحوادث

حملات امنية
حملات امنية

المصريون

أخبار متعلقة
#

ضبط 143 قضية مخدرات وتنفيذ 41 ألف حكم قضائي بالمحافظات

#

ضبط 205 قضايا مخدرات في 24 ساعة

#

حملات لضبط الخارجين عن القانون بالمحافظات

#

الأمن العام يضبط 110 قضية مخدرات

تجارة المخدرات

الامن المركزي

حملات مكثفة

أعمال البلطجة

شنت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية مع قطاعى الأمن المركزى والأمن العام، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 93 قضية مخدرات، و44 متهمًا مطلوبًا ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وتشكيل عصابى ضم 5 متهمين ارتكبوا 48 حادثا متنوعا، و6 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وتنفيذ 48264 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الدواجن في تعاملات اليوم
» عاشقة "ترامب": كان يخبرني بحبه وكنا سنتزوج
» "قذاف الدم" يعترف بدعم ليبيا لـ"ساركوزي"
» إصابة شرطي في إطلاق النار بفرنسا
» سجال بين "ساويرس" والمتحدث باسم 6 أبريل
» غدًا.. محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة"
» إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل محل تجاري بفرنسا
» "ميدو": ودية البرتغال ستكشف الوجه الحقيقي للفراعنة
» دخول الكعبة والخروج منها للسوق في المنام بشرى بالخير
» الذهب يرتفع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "سما المصري" لـ"ريهام سعيد": "مش هنقولك يا حبسجية"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار